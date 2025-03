"Der Bergdoktor" muss weichen - ZDF plant um

Seit Anfang des Jahres läuft die 18. Staffel vom „Bergdoktor“ im ZDF. Die übliche Sendezeit Donnerstags um 20:15 Uhr war im Februar aber besonders beliebt, weshalb die Erfolgsserie ausfallen musste. Das ZDF hat insgesamt zwei Folgen aus dem Programm gestrichen. Am 13. Februar hatte die dann noch bevorstehende Bundestagswahl Vorrang. Statt der Folge „Sternenkinder“ lief der Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten „Klartext“. Die Folge wurde dann am 20. Februar nachgeholt. Direkt in der Folgewoche konnten sich die Bergdoktor-Fans aber auch nicht freuen. Aufgrund der Karnevalstage übertrug das ZDF „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“. Das Staffelfinale mit der Folge „Herzschmerzen“ musste somit auch vertagt werden.

Kommt „Der Bergdoktor“ ganz weg?

Nach dem Staffelfinale heute steht bereits eine neue Sendung für den Sendeplatz um 20:15 Uhr in den Startlöchern. Ab dem 13. März werden neue Folgen der Serie „Marie fängt Feuer“ laufen. Die Feuerwehr-Serie mit Christine Eixenberger als Marie geht in die 9. Staffel. In der ersten Folge „Verschüttet“ geht es um vier Jugendliche, die nach einem Drogentrip verschüttet werden. Das Schicksal dieser bleibt vorerst ungewiss. Wer Fan vom alpenländischen Panorama ist und spannende Serien mag, sollte da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Mit dem „Bergdoktor“ ist deshalb aber trotzdem noch lange nicht Schluss. Schauspielerin Natalie O’Hara verriet, dass es mit ihr und Kollege Hans Sigl noch länger weitergehen wird. Also keinen Grund zur Sorge, wir freuen uns auf weitere Staffeln!