Nach Erfolg mit erstem Buch: "Bares für Rares"-Waldi veröffentlicht neuen Krimi

"Bares für Rares"-Star Walter Lehnertz bringt sein zweites Buch heraus. Schon sein erster Krimi machte "Waldi" zum Bestseller-Autor, nun wird es in "Mord am Schätztag" erneut um den Antiquitätenhändler Siggi Malich gehen.

Gerade erst war bekannt geworden, dass Walter Lehnertz mit "Waldis Welt" seine eigene Doku-Soap bekommt, in der das ZDF ab dem 20. April einen spannenden Einblick in den Alltag des beliebten "Bares für Rares"-Stars gewährt. Nun ist klar: Wenige Tage vorher wird das zweite Buch des 58-Jährigen erscheinen. In dem Roman soll es um das Leben von Antiquitätenhändler Siggi Malich gehen, der wie schon im ersten Band in einen Mordfall stolpert, der nicht nur ihn selbst in Gefahr bringt.