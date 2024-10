"Sing meinen Schlager" wird zum Quten-Flop für Inka Bause

Schon die Auftaktfolge des "Sing meinen Song"-Ablegers gab beim Kölner Privatsender keinen Anlass zum Jubeln. 1,19 Millionen Menschen schalteten zur Sonntags-Primetime ihre Fernseher für die Sendung ein, in der die Songs von Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb dich") im Mittelpunkt standen. Das entsprach einem wenig berauschenden Marktanteil von 5,3 Prozent.

Darf's ein bisschen Schlager sein? Mit "Sing meinen Schlager" hat VOX eine erfolgreiche Erweiterung der Sendung "Sing mein Song" ins TV-Programm genommen. In der ersten Folge begrüßte Moderatorin Inka Bause Schlagerstar Matthias Reim. Seine Songs standen im Mittelpunkt der Sendung. Dieses Mal werden die Lieder von Marianne Rosenberg geehrt. Welcher Promi welchen Song interpretieren wird und alle weiteren Infos findest du hier.

In Folge 2 zu Ehren der Schlager-Grand-Dame Marianne Rosenberg rutschte die Reichweite dann ins Bodenlose. Nur noch 850.000 Schlager-Fans wollten am vergangenen Sonntag die Sendung sehen. In der für die Werbevermarktung wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen krachte der Marktanteil auf desolate 2,6 Prozent. Prominenten Mitwirkenden wie Sarah Engels, Semino Rossi, Max Mutzke und Conchita Wurst zum Trotz.