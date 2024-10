"besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie": Alle Infos zur Doku mit Sebastian Lege

Seit zwei Jahre entlarvt Produktentwickler Sebastian Lege in der ZDF-Reihe "besseresser" die "Tricks der Lebensmittelindustrie". In seiner 49. Sendung nimmt er mit "Red Bull" und "Bounty" dabei abermals zwei Große der Branche unter die Lupe: "besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit" lautet der offizielle Titel der Sendung von Filmemacher Thomas Lischak. Tatsächlich reist der 46-jährige Lege zu Forschungszwecken sogar um den Globus.

In Bankok spürt er der Ursprungsidee des 2022 verstorbenen "Red-Bull"-Gründers Dietrich Mateschitz nach: Vor mehr als 30 Jahren wollte er Europas ersten Engerydrink auf den Markt bringen und setzte dabei auf Taurin. Was sich hinter dem Begriff verbirgt und ob der Stoff tatsächlich wach macht, testet Lege in seiner Werkstatt. Ebenda demonstriert der gelernte Koch auch, woraus die Kokosmasse im Schokoriegel "Bounty" besteht. Unter welchen Bedingungen die dafür benötigten Kokosnüsse geerntet werden, zeigt ein Besuch auf den Philippinen.

Auch das Tierwohl liegt Lege am Herzen: In Südostasien will er herausfinden, wie es den Hühnern, die für deutsche Fertigprodukte geschlachtet werden, in ihrem kurzen Leben ergeht.