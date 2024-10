ARD sichert sich Experten-Kompetenz: Schweinsteiger verlängert

Millie Bobby Brown in Hauptrolle

„The Electric State“: Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten

Mit 'The Electric State' bringt Netflix seinen bisher kostspieligsten Film heraus. Die Regisseure Anthony und Joseph Russo adaptieren die Graphic Novel von Simon Stålenhag. Millie Bobby Brown spielt die Hauptrolle in dieser Mischung aus Sciencefiction, Drama und Abenteuer.

