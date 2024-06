"The Club": Diese Paare wollen sich in der ZDF-Serie einen Kinderwunsch erfüllen

Manchmal macht das Leben einfach nicht das, was man sich selber wünscht. Es kann ziemlich fies sein, etwa, wenn man sich Kinder wünscht und es einfach nicht klappen will. Egal, wie sehr man sich bemüht. Und bemüht. Und bemüht. Was bleibt einem denn da übrig? Muss man einfach akzeptieren, dass das Leben andere Pläne hat? Oder darf man im Wartezimmer einer Kinderwunschklinik weiter hoffen? In der achtteiligen belgischen Serie "The Club" verfolgen drei Paare ziemlich unterschiedliche Ansätze, wie am Dienstag, 18. Juni, als Binge-Programmierung bei ZDFneo und einen Tag später in der ZDF Mediathek zu sehen ist.