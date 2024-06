Hat Ex-Dschungelcamper Domenico de Cicco seine Freundin krankenhausreif geschlagen?

Es sind heftige Bilder und schlimme Vorwürfe, die zurzeit auf Instagram kursieren. In einem Video ist die Freundin von Ex-Dschungelcamper Domenico de Cicco mit einem blutverschmierten Gesicht zu sehen. Darin erklärt Laura Muriale der Reality-Darsteller habe sich krankenhausreif geschlagen.

Zwischen Domenico de Cicco und Laura Muriale ist es nach der Sommerparty von Olivia Jones in Hamburg zu einem großen Streit gekommen. In einem Video auf Instagram erklärt die 27-Jährige die Situation aus ihrer Sicht. Der Anwalt von Domenico de Cicco hat mitgeteilt, dass ihre Darstellung des Vorfalls falsch sei.

Laura Muriale behauptet, dass Domenico de Cicco auf sie losgegangen sei, nachdem sie sein erneutes Fremdgehen herausgefunden hätte. "Er schlug auf mich ein und biss mir in die Nase. Meine Hand wurde bis zum Ellenbogen geschient, da sie geprellt war, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Ich dachte, dass es mich mein Leben kosten wird", beschreibt die 27-Jährige die Attacke im Interview mit RTL.

Die Version von Domenico de Cicco

Der Anwalt von Domenico de Cicco lässt den Vorfall in einem anderen Licht dastehen. Laut ihm soll der Auslöser Fotos von Domenico de Ciccos Tochter gewesen sein, die er von seiner Ex-Partnerin und Mutter des Kindes zugeschickt bekommen haben soll. Daraufhin soll Laura Muriale eifersüchtig geworden sein, ihn beleidigt und attackiert haben. Zudem soll sie der Mutter seiner Tochter den Tod gewünscht haben. Bei der Eskalation soll Laura Muriale ihrem Partner ein Handy an den Kopf und in den Finger gebissen haben.