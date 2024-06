'Harry Potter'-Star geadelt: Imelda Staunton warnt vor Konsequenzen des Erfolgs

Von Dolores Umbridge in "Harry Potter" bis zu Queen Elizabeth II. in "The Crown": Während ihrer Filmkarriere spielte Imelda Staunton schon so manche eindrucksvolle Rolle. Das blieb selbst dem britischen Königshaus nicht verborgen, das die 68-Jährige kürzlich zur "Dame" erklärte. Staunton selbst macht sich indes wenig aus derlei Würdigungen ihrer Karriere. Der britischen "Vogue" erklärte sie: "Ich glaube, Erfolg vergiftet die Menschen." Ihrem Ehemann Jim Carter und der Schauspielerin selbst liege ihre Beziehung stärker am Herzen als der berufliche Werdegang.