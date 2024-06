"besseresser: Vegane Verführung": Sebastian Lege testet vegane Produkte

In der neuen Ausgabe der ZDF-Verbraucherreihe "besseresser" testet Produktentwickler Sebastian Lege die Qualität veganer Alternativen. Wie gut sind die zunehmend beliebten Ersatzprodukte wirklich?

Die Tricks der Lebensmittelindustrie

Vegane Ernährung liegt im Trend: Die Zahl derjenigen Menschen in Deutschland, die auf tierische Produkte verzichten, hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Meist sind es ethische oder ökologische Aspekte, die Menschen dazu bringen, manche allerdings versprechen sich durch den Verzicht auch einen gesundheitlichen Vorteil. Kein Wunder also, dass die Lebensmittelindustrie längst nachzieht und eine zunehmende Auswahl veganer Ersatzprodukte anbietet. Doch wie qualitativ hochwertig sind diese Alternativen wirklich? Produktentwickler Sebastian Lege macht für das ZDF den Test.