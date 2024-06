"Geniale Technologien – Bauen & Bewahren": Kritik zur 3sat-Reportage über neue Technologien

Über Jahrmillionen hinweg lernte die Natur, die Herausforderungen der Umwelt zu bestehen und sich ihr anzupassen. Gleiches führt der Mensch neuerdings im Schilde, indem er die erstaunlichen Errungenschaften der Natur, insbesondere der Pflanzenwelt, nachzuahmen versucht. In Jahrmillionen Gewachsenes nimmt sich bei der Nachahmung wie eine Science-Fiction-Vorlage aus. Doch die faszinierenden Bilder aus der 3sat-Doku "Inspired by Nature: Geniale Technologien – Bauen & Bewahren" zeigen, dass es bereits verblüffende Lösungen gibt, wie beispielsweise die vom Wind bewegten Lamellen an der Fassade des One-Ocean-Pavillons in Südkorea. Biomimikry nennen Forscher, Ingenieure und Designer die von der Natur inspirierten Technologien von morgen.