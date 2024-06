"SuperCool": Kritik zur finnisch-amerikanischen Actionkomödie auf ProSieben

Es ist der große Traum, der in Erfüllung geht – für eine wilde, lange Nacht zumindest: Die finnisch-amerikanische Actionkomödie "SuperCool" (2021), die ProSieben zur besten Sendezeit als Free-TV-Premiere zeigt, erzählt eine Art von Märchen, die man üblicherweise eher in der Jungmädchen-Variante kennt. Doch diesmal ist viel Testosteron im Spiel bei einem wirklich gewordenen Jungs-Wunsch.

Es ist Neils einziger Wunsch, der wie durch ein Wunder in Erfüllung geht: Zusammen mit seinem Kumpel verwandelt sich die Nerds in eine, nun ja eben, Super-Cool-Variante ihres Selbst. Und schon stolpern sie in temporeiche Abenteuer – mit Auto-Verfolgungsjagden, wüsten Partys und Überfällen. Ob das lange gutgehen kann?

Kurios an dem Film, der wie US-Stangenware wirkt und der sich um eine Freundschaft dreht, die auf eine harte Bewährungsprobe gestellt ist, ist die Entstehung: Produziert wurde der Action-Schnellschuss nämlich ausgerechnet in Finnland, einer Weltregion, die nicht gerade für Highschool-Fantasien bekannt ist. Regisseur ist Teppo Airaksinen, der bis dahin global gesehen als eher weniger bekannt galt und neben Fernseh- und Serienarbeiten ein paar kürze finnische Werke vorzuweisen hat. Sein Kurzfilm "The Ceiling" lief allerdings in einer Nebenreihe beim renommierten Festival von Cannes.