Neue DVDs und Blu-rays: Godzilla x Kong, Kung Fu Panda 4, Geliebte Köchin

Diese Woche erscheinen drei hochkarätige Filme auf DVD und Blu-ray: Das Monster-Spektakel 'Godzilla x Kong: The New Empire', das Animationsabenteuer 'Kung Fu Panda 4' und die historische Romanze 'Geliebte Köchin'. Erfahren Sie alles über die spannenden Neuerscheinungen.

Godzilla und King Kong gemeinsam in einem Film, das hatten wir ja schon. 2014 wurde mit "Godzilla" ein neues Monsterverse-Franchise ins Leben gerufen, nach mehreren weiteren Einzelfilmen für die Riesenechse und den Monsteraffen kam es dann 2021 in "Godzilla vs. Kong" zum ultimativen Kräftemessen. Erst wurde bildgewaltig gegeneinander gekämpft, dann gemeinsam gegen Mechagodzilla, und am Ende schien das Gleichgewicht der Dinge irgendwie wiederhergestellt. Man hätte die Sache damit recht sauber zu einem Abschluss führen können. Jetzt wird das Monsterverse aber doch noch um einen fünften Film ergänzt. Das neueste Kaiju-Spektakel heißt "Godzilla x Kong: The New Empire" und erscheint nun ebenso wie "Kung Fu Panda 4", das neue Animationsabenteuer mit dem Panda Po, und die historische Romanze "Geliebte Köchin" auf DVD und Blu-ray.

"Godzilla x Kong: The New Empire" (VÖ: 27. Juni) Wie kann man die Geschichte nach dem bereits abgehakten Showdown zwischen Godzilla und King Kong noch sinnvoll weiterführen? Ganz leicht taten sich die Macher mit "Godzilla x Kong: The New Empire" scheinbar nicht: Der Arbeitstitel wurde mehrfach geändert, die Idee vom Baby-Kong hat sich aber gehalten. Schon in den Trailern zu "Godzilla x Kong" tauchte eine knuffige Mini-Version von King Kong auf. Aber der ist natürlich nicht die große Bedrohung in dieser Blockbuster-Produktion. "Wir haben ein Signal entdeckt", erklärt die Wissenschaftlerin Dr. Andrews (Rebecca Hall), eine von mehreren wiederkehrenden menschlichen Figuren aus dem letzten Film. "Kong, Godzilla, sie spüren es auch. Etwas kommt auf uns zu – etwas, vor dem sogar sie sich fürchten." Später wird konkretisiert: "Das ist nicht nur ein Signal. Es ist ein Aufruf zum Krieg." Heißt: noch größere, noch gemeinere, noch monströsere Gegner für Godzilla und Kong. Und, wie immer, jede Menge Zerstörung (unter anderem werden diesmal alte ägyptische Pyramiden in ihre Einzelteile zerlegt). An einer weiteren Fortsetzung wird bereits gearbeitet.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2024, Regie: Adam Wingard, Laufzeit: 110 Minuten

"Kung Fu Panda 4" (VÖ: 20. Juni) Kung-Fu-Lehrmeister Shifu klärt den Panda Po auf, dass er die Rolle des spirituellen Führers im Tal des Friedens übernehmen müsse. Sein liebgewonnenes Leben als Drachenkrieger, als aktiver Beschützer der Gemeinschaft, kann er nicht mehr weiterführen. Als eine neue Gefahr aufzieht, muss die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers aber warten. Zunächst glaubt Po, sein alter Gegner Tai Lung sei zurückgekehrt. Doch dann steckt ihm die diebische Steppenfüchsin Zhen, dass hinter der Maske des Schneeleoparden in Wahrheit ein machthungriges Chamäleon steckt, das finstere Absichten verfolgt ... Ähnlich wie in den vorangegangenen Filmen stürzen sich der in der deutschen Fassung von Hape Kerkeling gewohnt lebhaft gesprochene Protagonist und seine neue Begleiterin in "Kung Fu Panda 4" in ein recht geradliniges Abenteuer mit aufregenden Landschaftsbildern, irrwitzigen Actionchoreografien und allerhand Slapstick-Einlagen. Was im Vergleich zu früher positiv auffällt: Pos Statur und sein Heißhunger werden seltener für Scherze ausgeschlachtet. Kleine Kinder könnten es im Fantasy-lastigen Finale ein wenig mit der Angst zu tun bekommen.

Preis DVD: circa 13 Euro

US/CN, 2024, Regie: Mike Mitchell, Laufzeit: 90 Minuten

"Geliebte Köchin" (VÖ: 21. Juni) Wie viele französische Filme hat es in der Vergangenheit schon gegeben, in denen aus der Liebe zum Essen auch echte, zwischenmenschliche Liebe erwuchs? Sehr viele. Und doch funktioniert diese spezielle Film-Rezeptur immer wieder aufs Neue. So wie, ganz aktuell, in "Geliebte Köchin": Geschnippelt, gekocht und dann geflirtet wird diesmal im Frankreich des Jahres 1885. Der Gastronom Godin Bouffant (Benoît Magimel) und Köchin Eugénie (Juliette Binoche) arbeiten schon lange vertrauensvoll zusammen, die beiden sind ein eingespieltes Team. Aber Dodin will mehr. Immer wieder bittet er Eugénie, ihn zu heiraten. Und immer wieder lässt sie ihn abblitzen: "Wir verbringen eh schon viel mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare." Der arme Godin, er kann einem leidtun. Aber wenn nun ausnahmsweise er mal für Eugénie kocht und nicht umgekehrt – vielleicht überlegt sie es sich dann doch noch einmal mit dem Heiraten? Dampfende Kessel, blühende Kräutergärten, feinstes Tafelservice und eine Juliette Binoche in Bestform: Angelehnt an einen Roman von Marcel Rouff erzählt "Geliebte Köchin" eine sinnliche und leidenschaftliche Liebesgeschichte für echte Film-Gourmets.

Preis DVD: circa 15 Euro

FR, Regie: Trần Anh Hùng, Laufzeit: 130 Minuten