ARD-Doku zeigt das Leben geflüchteter, junger Fußballer in Deutschland zu EM-Zeiten

Vor dem Krieg hat Maksym Sazonov für Metalist Charkiw gespielt, einen der größten und besten Vereine der Ukraine. Heute lebt der Jugendliche in Deutschland – gemeinsam mit seinen 15 Mannschaftskollegen. "Wir kamen hierher, weil die Lage in der Ukraine sehr angespannt war. Vor allem zur damaligen Zeit war überhaupt nichts klar", erklärt Maksym in der ersten Folge der vom WDR produzierten Doku-Reihe "Völlig losgelöst – der EM-Roadtrip" (abrufbar in der ARD Mediathek). In seinem Heimatort Charkiw sei es damals "sehr beängstigend" gewesen, erzählt Maksym, "es gab oft gefährliche Situationen".

"Wir sind jetzt seit fast drei Jahren zusammen und meine Teamkameraden sind wie eine Familie für mich", stellt Maksym klar. "Wir stehen gemeinsam auf, frühstücken, gehen in die Schule, trainieren. Und in dieser Zeit habe ich mich so sehr an sie gewöhnt, dass sie wie eine große Familie für mich sind." In Deutschland fühle er sich wohl: "Wir sind in ein Land geflohen, in dem wir aufgenommen wurden und wo wir sogar Fußball spielen und in Sicherheit sein konnten."