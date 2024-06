"sportstudio reportage: Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber": ZDF-Reportage über den Nationalspieler

Joshua Kimmich, der fast 90-fache Nationalspieler, steht im Fokus einer ZDF-Reportage. Von seiner Zeit unter Hansi Flick bis hin zu privaten Einblicken und Gesprächen mit Pep Guardiola und Uli Hoeneß.

sportstudio reportage: Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber Reportage • 22.06.2024 • 23:45 Uhr

Ein spektakulärer Aufstieg Sicher nicht ganz so aufgegangen, wie erhofft, ist der Drehplan der ZDF-sportstudio-reportage, in der sich alles um den fast 90-fachen Nationalspieler Joshua Kimmich dreht. "Joshua Kimmich ist ein Ausnahmefußballer, der den Weg vom Rechtsverteidiger zum Sechser, vom Mitspieler zum Leitwolf absolvierte", hieß es in der Vorankündigung, die einer Korrektur bedarf. Kimmich wurde sowohl beim FC Bayern, mit dem er 2020 unter Hansi Flick das Champions-League-Finale gewann, als auch in der zuletzt mit wenig Glück gesegneten Nationalmannschaft in die Abwehr zurückbeordert. Die Reportage von Jan Mendelin könnte dennoch das Porträt eines "Anführers und Antreibers" sein, wie es in der Ankündigung heißt.

Der Einser-Abiturient, der vom VfB Stuttgart nach Leipzig und dann zu Bayern wechselte, bietet immer noch genügend Angriffsflächen und Raum für Lobeshymnen. 2020 lieferte er die Vorlage für Kingsley Coman zum 1:0-Fialsieg über Paris St. Germain und wurde zu Europas "Verteidiger des Jahres" sowie ins "UEFA-Team of the Year" gewählt. Nicht so gut lief es bekanntlich in der Deutschland-Truppe mit dem Ausscheiden in den WM-Vorrunden in Russland und Katar (2018, 2022). Für Aufsehen sorgt Kimmich aber auch abseits des Spielfelds – unter anderem durch die Teilnahme an einer Münchner "Tatort"-Ausgabe in Gestalt eines Fitness-Trainers.

Gesprächspartner wie Pep Guardiola, Julian Nagelsmann und Uli Hoeneß ergänzen nun ein Porträt, das vor allem persönliche und private Einblicke in Kimmichs Leben geben will. Es läuft am Tag vor dem EM-Gruppenspiel Schweiz – Deutschland (Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr, ARD und Magenta TV).

sportstudio reportage: Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber – Sa. 22.06. – ZDF: 23.45 Uhr