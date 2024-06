Deutschland im EM-Fieber: TV-Quoten gehen durch die Decke

Erwartungsgemäß war das Interesse riesig an der Partie Deutschland gegen Schottland, dem Eröffnungsspiel der Heim-EM vergangenen Freitag. Zum zweiten Gruppenspiel, das das DFB-Team mit 2:0 gegen Ungarn für sich entscheiden konnte, schalteten sogar noch über eine Million Menschen mehr ein: Zum Anpfiff um 18 Uhr verzeichnete das Erste eine Reichweite von 23,89 Millionen Fernsehenden. Daraus resultierte ein Gesamtmarktanteil von fabelhaften 76,7 Prozent.

Noch höher fiel der Marktanteil mit beeindruckenden 86,6 Prozent in der jüngeren Zielgruppe aus: 8,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren fieberten dem Achtelfinaleinzug entgegen. Bereits der Vorbericht mit "Sportschau"-Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger erreichte im TV insgesamt 4,46 Millionen Fußball-Fans und einen Anteil am Markt von 32,1 Prozent. 1,26 Millionen Jüngere bedeuteten einen Marktanteil von 42,3 Prozent in dieser Altersklasse.