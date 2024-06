Verwunderung im "RTL EM-Studio": "Warum steht denn da die Frau im Studio?"

Mit einiger Verblüffung dürften die Zuschauerinnen und Zuschauer des "RTL EM-Studios" reagiert haben: Am Donnerstagabend begrüßten weder Jan Köppen noch Elton das TV-Publikum zu einer neuen Ausgabe des Fußball-Magazins. An ihrer Stelle übernahm Jana Wosnitza, bekannt unter anderem von den NFL-Übertragungen des Kölner Senders. Wie die 30-Jährige schnell aufklärte, musste sie wegen eines Krankheitsfalls kurzfristig einspringen.

Ab dem 14. Juni rollt der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft! In insgesamt 51 Partien wird um den EM-Pokal 2024 gespielt. Wer nicht live im Stadion dabei ist, kann die Spiele von Zuhause verfolgen. Bei welchen Sendern welches Spiel übertragen wird, zeigt die Übersicht.

"Wenn Sie sich jetzt zu Hause fragen: 'Warum steht denn da die Frau im Studio, Elton hatte doch gestern eigentlich für heute Jan Köppen als Moderator angekündigt?' Ja, in der Tat, Jan ist leider krank geworden. Gute Besserung an der Stelle", sagte Wosnitza in ihrer Anmoderation. Als Experten begrüßte sie die Ex-Profis Stefan Effenberg, Nils Petersen und Markus Babbel.