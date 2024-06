"Neo Ragazzi": Kritik zur Promi-Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt im ZDF

Die ungewöhnliche Talkshow Neo Ragazzi mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt wechselt von ZDFneo ins Hauptprogramm des ZDF. In der zweiten Staffel sind unter anderem Edin Hasanovic und Joko Winterscheidt zu Gast. Die Show besticht durch eine entspannte Atmosphäre und interessante Gespräche.

Promi-Gäste aus unterschiedlichsten Bereichen

Beim Talk "Neo Ragazzi" ist es nicht nur der Titelsong, der im Gedächtnis bleibt. Vielmehr sind es die angenehme Atmosphäre und das entspannte Miteinander zwischen den Moderatoren und ihren Gästen, das bisweilen an ein Zusammentreffen alter Freunde erinnert, die sich viel zu erzählen haben. Nachdem die ersten Folgen dieser etwas anderen Talkshow bisher nur online und bei ZDFneo zu sehen waren, kommt nun zu später Stunde auch das Publikum im Hauptprogramm in den Genuss. Drei Folgen der zweiten Staffel zeigt das ZDF jeweils am Freitagabend.