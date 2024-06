Drama beim EM-Moderations-Duo: Schweinsteiger lässt Sedlaczek stehen

Was ist denn da los? Es kriselt weiter beim deutschen Moderatoren-Paar Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Am Ende stand ein amtlicher Korb: Basti hatte keinen Bock auf einen Absacker mit Esther! Die Nachspielzeit wurde quasi zur Nullnummer – wie die 90 Minuten zuvor auch.

Vorher waren alle ziemlich aufgeregt, hinterher relativ desillusioniert. Frankreich – ohne den nasgebrochenen Mbappé – wollte zwar ein bisschen mehr, konnte aber nicht richtig. Und die Holländer spielten zwar nicht schlecht, aber auch nicht zielstrebiger. So gab's die erste Nullnummer der laufenden EM. Interessant war's aber trotzdem: wegen Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger.

Es begann harmonisch. "Der Ball hat sich wohl verlaufen", meinte Bastian zur verdutzten Esther, die einen Spielball in Händen trug. Und Basti, der Charmeur, nahm ihr die üppige Last aus den Händen. Seufz. Da blitzten sie wieder, die Äuglein der Sedlaczek, und der Schelm im gut gealterten George-Clooney-Style lächelte – bis zu Esthers erster Frage. "Wird Mbappé die Verletzung hemmen?" Experte Schweinsteiger gefror das Grinsen: "Ja, sonst würde er von Anfang an spielen." Nach dem Motto "Du hattest 24 Stunden, dir eine ordentliche Frage auszudenken und dann kommt das?" gab er ihr den Ball zurück. Strafe muss sein. Esther pikiert: "Und ich dachte, er wär ein Gentleman."