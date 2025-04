Erster Todestag: So trauern die Quiz-Jäger um Otto Nagorsnik

Seit 2014 war der gelernte Bibliothekar einer der "Jäger" der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" und galt bald dank seines schier unendlichen Allgemeinwissens als einer der klügsten deutschen TV-Köpfe: Klaus Otto Nagorsnik starb am 22. April im Alter von 68 Jahren. Zum Todestag erinnerten nun Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby und Co. mit emotionalen Worten an ihren verstorbenen Kollegen.