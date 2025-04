Barbara Schönebergers Alkoholdrama: "Bin gefahren mit der Kotze im Koffer"

Barbara Schöneberger und Christine Neubauer sind zwei Frauen, die so schnell eigentlich nichts von den Beinen holt. So verrät Letztere im Podcast "Frühstück bei Barbara", dass sie als Schauspielerin so gepolt sei, dass sie kaum eine gesundheitliche Beschwerde von ihrem Job abhalten kann. Vor einiger Zeit habe die 62-Jährige allerdings im Theater "eine hochgradige Lungenentzündung" gehabt, "und da haben die mich von der Bühne ins Krankenhaus geholt. Die haben mich gar nicht mehr rausgelassen", erzählt Christine Neubauer.

Das kann Barbara Schöneberger gut nachvollziehen. "Eigentlich ist es ja auch schön, wenn dann jemand anderes für einen so eine Entscheidung trifft und einfach sagt: 'Sie können jetzt leider nicht mehr auftreten'", falle es der TV-Moderatorin auch schwer, so eine Entscheidung selbst zu treffen. Ohnehin sei die 51-Jährige aber nie krank, wie sie verrät. Dann gesteht sie allerdings: "Ich hatte einmal eine Alkoholvergiftung. Das gebe ich offen zu."

"Da muss ich direkt wieder würgen" Eines Abends habe Barbara Schöneberger Prosecco und Ramazzotti getrunken, obwohl sie eigentlich nie Alkohol trinken würde. "Da muss ich direkt wieder würgen, wenn ich daran denke", führt die Podcasterin aus, dass sie am nächsten Morgen dann ihren Koffer gepackt habe "und dann habe ich in meinen Koffer gekotzt". Da sie dringend losgemusst hätte, habe sie die Sauerei auch nicht wegmachen können "und dann bin ich nach Berlin gefahren mit der Kotze im Koffer", so Barbara Schöneberger.

In Berlin habe sie die Sendung "Blond am Freitag" moderieren sollen. "Da habe ich gesagt: 'Das kann ich nicht.' Ich habe nur in der Badewanne gesessen und geheult." Sie sei zu diesem Zeitpunkt ungefähr 30 gewesen, habe sich in dem Moment aber wie eine 15-Jährige gefühlt. "Das war zu Beginn meiner Karriere und da habe ich das irgendwie völlig falsch eingeschätzt. Das war schrecklich", berichtet Barbara Schöneberger weiter. Die Sendung habe sie schließlich drei Stunden vorher absagen müssen. "Das tut mir leid noch mal im Nachhinein für alle, die da beteiligt waren."

