TV-Highlights zu Ostern! Das beste aus dem TV-Programm

Anhänger des berühmtesten Geheimagenten der Welt haben es derzeit nicht einfach. Schließlich datiert der letzte Film aus dem Jahr 2021 und das nächste Abenteuer von 007 wird wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen. Was bleibt da, als ein Blick in die Vergangenheit? Am Ostersamstag um 20:15 Uhr zeigt VOX mit „James Bond 007: Spectre“ die vorletzte Bond-Mission von Daniel Craig . Der 245 Millionen US-Dollar teure Agentenfilm mag nicht der allerbeste der Reihe sein, bietet aber (überwiegend) ansprechende Actionszenen, einige knackige Dialoge sowie mit Ernst Stavro Blofeld ( Christoph Waltz ) den vielleicht ikonischsten aller Bond-Antagonisten. Das dürfte mehr als nur ein „Quantum Trost“ für alle sein, die sehnsüchtig auf die nächste Mission von 007 warten.

Das Traumschiff (ZDF)

Nicht zu den Osterinseln, sondern nach Miami führt in diesem Jahr die Reise für den beliebten ZDF-Dampfer. Dieses Mal drehen sich die Handlungsstränge unter anderem um einen Heiratsantrag, einen Junggesellinnenabschied, der aus dem Ruder läuft, und einen vermeintlichen Fluch. Mit an Bord ist natürlich die Stammbesetzung wie Florian Silbereisen in der Rolle von Kapitän Max Parger, Collien Ulmen-Fernandes als Dr. Jessica Delgado sowie Harald Schmidt, der den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle verkörpert. Wie üblich sind auch einige Gaststars zu sehen – etwa Judith Williams und Atze Schröder. Das Traumschiff sticht im ZDF mit der neuen Folge am Ostersonntag um 20:15 Uhr in See. Mediatheknutzer können sogar bereits am 12. April zu den Sandstränden von Miami reisen.