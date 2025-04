Beatrice Egli verrät ihre größte Schwäche: "Ich bin leider sehr ungeduldig"

Am Karsamstag lädt Beatrice Egli in der ARD zu ihrer eigenen Schlager-Show ein – mit dabei sind Stars wie Giovanni Zarrella, Howard Carpendale und Thomas Anders. Wie spontan die Sendung oft ist und was die Musikerin privat zum Kochen bringt, hat sie uns im Interview verraten.

Wie genau ist der Ablauf des Abends durchgeplant? Steht das meiste schon vorher fest oder musst du viel improvisieren?

Ich bin seit vielen Monaten in engem Austausch mit meinem Team. Mit ganz viel Herzblut, Leidenschaft und Freude arbeiten wir gemeinsam an einer liebevollen, abwechslungsreichen Sendung, die immer das Ziel vor Augen hat, meinem Publikum einen unvergesslichen Samstagabend zu bereiten. Es ist eine intensive, aber vor allem unglaublich erfüllende Zeit, in der der Sendungsablauf sorgfältig geplant wird. Doch die schönsten Momente entstehen oft spontan. Die Gespräche mit meinen Gästen passieren aus dem Augenblick heraus – ungeplant, echt und voller Emotionen. Genau diese magischen Momente liebe ich ganz besonders, denn sie machen jede Sendung lebendig und einzigartig.

Nachdem deine Show im letzten Jahr im regionalen TV übertragen wurde, bist du nun wieder zurück in der ARD. War dir das wichtig?

Ich freue mich riesig, dass wir nun wieder im Ersten sind. Doch egal, wann und wo eine Sendung von mir ausgestrahlt wird: es steckt immer die gleichgroße Portion Liebe und Herzblut darin.

Nach welchen Kriterien wählst du deine Gäste aus?

Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal bekomme ich Vorschläge, manchmal scrolle ich durch Social Media und entdecke jemanden, manchmal fließen private Freundschaften ein. Doch eines ist mir immer wichtig: Alle meine Gäste inspirieren oder berühren mich auf eine ganz besondere Art und deswegen freue ich mich, ihnen meine Bühne zu schenken oder eben diese mit ihnen zu teilen.

Welche Künstler möchtest du in Zukunft noch in deiner Show begrüßen und warum?

Da lasse selbst ich mich überraschen (lacht). Manchmal höre ich einen Song, der mir direkt ins Herz schießt und dann weiß ich: diese Person möchte ich gerne in meiner Sendung haben. Oder ich lese eine Geschichte, die mich berührt und ich möchte dieser Geschichte Raum schenken. Besonders schön ist auch, dass einige Künstler bereits zum zweiten Mal in die Show kommen. Das freut mich sehr.

Darfst du uns schon etwas über die Gäste der anstehenden Show verraten?

Mit dabei sein werden voraussichtlich Melissa Naschenweng, Giovanni Zarrella, Howard Carpendale, Thomas Anders, Marianne Rosenberg feat. Conchita Wurst, Sarah Engels, Wencke Myhre, Nino de Angelo, Ross Antony, Julio Iglesias Jr., Uwe Ochsenknecht, Daniel Aminati, Sascha Grammel, Sonia Liebing, Luca Hänni und viele mehr!

Hörst du privat auch andere Genres als Schlager?

Absolut. Alle Menschen, die zum ersten Mal bei mir im Auto mitfahren, sind absolut überrascht über meine Playlist. Denn da ist wirklich alles dabei. Pop, Rock, Country, Klassik… Da gibt es so einiges neben dem Schlager.

Was machst du, wenn du einmal abschalten möchtest? Gibt es Hobbys oder Rituale, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen?

Ich gehe liebend gerne ausgibigst in der Natur spazieren, oder mache Sport zum abzuschalten. Morgens starte ich zum Beispiel gerne mit Yoga in den Tag und beende ihn mit dem Schreiben meines Dankbarkeitstagebuchs. Das sind so kleine Rituale, die mir immer wieder helfen, im Moment zu sein und zur Ruhe zu kommen.

Du gehörst zu Deutschlands bekanntesten Schlagerstars und stehst oft im Rampenlicht. Wie schaffst du es, dir trotzdem deine Privatsphäre zu bewahren?

Ich glaube, so wie jeder andere Mensch auch. Ich liebe was ich tue und bin unglaublich gerne die Schlagersängerin Beatrice Egli. Aber natürlich liege ich zu Hause genauso ungeschminkt auf dem Sofa wie jeder andere Mensch auch. Mein Privatleben und meine Privatsphäre sind mir sehr sehr wichtig. Denn diesen Ausgleich braucht glaube ich jeder. Daher bin sehr froh, so eine tolle Familie und tolle Freunde zu haben, bei denen ich einfach nur Tochter, Schwester, Tante oder Freundin sein kann.

Was war die verrückteste Situation, die du je auf der Bühne erlebt hast?

Ich glaube, als ich von Verstehen Sie Spaß mitten in einem Konzert überrascht wurde…

Wenn dein Leben ein Schlagerhit wäre, welchen Titel hätte er?

Da passen so viele meiner Songs. Von „Herzgesteuert“ über „Immer immer wieder tun“ bis hin zu meiner bald erscheinenden neuen Single „Hör nie auf damit“! Die sprechen mir alle aus der Seele.

In der Öffentlichkeit bist du als Frohnatur bekannt und man sieht dich viel lächeln. Doch wie sieht es privat aus? Worüber kannst du dich im Alltag so richtig aufregen?

Ich bin leider sehr ungeduldig (lacht). Wenn mir etwas nicht gleich gelingt, bin ich schnell genervt von mir selbst. Außerdem wissen alle um mich herum, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist, wenn ich Hunger habe. Da werde ich auch schnell dünnhäutig – aber dadurch dass alle Bescheid wissen, sorgen sie auch immer dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt!

Was hältst du von Reality-TV-Shows und würdest du mal an einer teilnehmen? Wenn ja, bei welcher Show würdest du zusagen?

Nein, Reality-TV ist nichts für mich.

Und zu guter Letzt: Was sind deine 10 Streaming-Empfehlungen für unsere Leserinnen und Leser?

Zum Hören? Natürlich meine Songs (lacht).