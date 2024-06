Herbert Reul bei warnt bei "Lanz": "Wir haben Gewalttätigkeiten in dieser Gesellschaft wie noch nie"

Auch CDU-Politiker Herbert Reul nickte nachdenklich: "Eine Krise jagt die andere. Und die Gesellschaft ist wirklich in Höchstspannung. Und wir haben sehr viele Probleme. Wir haben eine Europawahl, wo wir Ergebnisse haben am äußeren Rand, die alle total beunruhigen müssen." Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen stellte dennoch klar, dass es "super" sei, dass die Europameisterschaft eine gewisse Leichtigkeit ins Land bringe, denn: "Vielleicht hilft das auch beim Lösen von Problemen, wenn man nicht immer nur verkrampft rangeht."

In der Sendung wollte Markus Lanz von seinen Gästen wissen, ob es ratsam sei, wenn Politik und Fußball miteinander vermischt werden. "In Katar war das Ganze sehr politisch aufgeladen." Sportjournalist Philipp Köster gab zu: "Ich hatte 2022 das Gefühl, dass die Spieler völlig damit überfordert sind."

Ex-Nationalspielerin Katja Kraus stimmte zu: "Ich glaube einfach, dass die Erwartungshaltung in Katar war, dass junge Fußball spielende Menschen politische Fragen beantworten, die Politiker nicht beantworten können. Und das ist einfach komplett überfrachtet gewesen. Natürlich macht das etwas mit dem Sentiment einer Mannschaft." Philipp Köster betonte dazu jedoch: "Ich bin niemand, der sagt, Fußballer sollen sich aus gesellschaftlichen Diskussionen raushalten. Sie sollen sich unbedingt beteiligen – dann, wenn sie was zu sagen haben."

Auch Philipp Köster merkte an, dass man "die Kraft des Fußballs" in dem Bereich unbedingt nutzen müsse. Eine Steilvorlage für CDU-Politiker Herbert Reul, der sich über die fehlende Leistungskultur an deutschen Schulen beklagte. Er ergänzte energisch, wie wichtig der Leistungsgedanke für die Gesellschaft sei: "Das ist ein Fehler, dass man Leistung nicht als ein wichtiges Element von menschlichem Zusammenleben sieht. Wenn man Regeln einhalten als nicht notwendig ansieht. (...) Das Umgehen mit Niederlagen lernt man auch in Mannschaften besser. Und das können viele nicht mehr. Und dann flippen die aus und dann habe ich nachher auf der Straße Leute, die meinen: Wenn ich meinen Willen nicht bekomme, (...) dann kommt ein Messer raus."