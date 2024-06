"Sommer 85": Kritik zum Drama über eine Teenager-Romanze bei ARTE

Die Liebe zwischen Männern in den 80er-Jahren wird in Retrospektive allzu häufig vor allem auf HIV und AIDS reduziert. Auf bleierne Jahre, in denen das Virus gesellschaftliche Fortschritte zunichtemachte und Tausende Menschenleben forderte. Die gefeierte LGBTQ+-Serie "It's a Sin" rief das vor vier Jahren noch einmal schmerzhaft in Erinnerung. Für andere aber waren die Achtziger einfach die Zeit der ersten großen Liebe. Ein populäres Thema in Literatur und Film. Der Kinohit "Call Me by Your Name" von Luca Guadagnino nach dem Roman von André Aciman etwa erzählte 2017 von der Begegnung eines 17-Jährigen mit einem sieben Jahre älteren Mann im Sommer 1983, die tränenreich endete. Ähnlich dramatisch geht es auch im Drama "Sommer 85" von Frankreichs Meisterregisseur François Ozon ("8 Frauen", "Frantz") aus dem Jahr 2020 zu, der nun am späten Mittwochabend bei ARTE seine Free-TV-Premiere feiert.