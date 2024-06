"Countdown in Madrid": Kritik zum Bankraub-Thriller im ZDF

In "Countdown in Madrid" plant eine Gruppe von Dieben, angeführt von einem Cambridge-Absolventen, einen Raub auf die spanische Staatsbank während des WM-Endspiels 2010. Der Film von Jaume Balagueró vereint Spannung und cleveres Storytelling zu einem packenden Heist-Thriller.

Als der Bergungsunternehmer Walter Moreland (Liam Cunningham) den genialen Cambridge-Absolventen Thom Johnson (Freddie Highmore) kontaktiert, um mit dessen Hilfe "seinen" von der spanischen Staatsbank konfiszierten antiken Goldschatz zurückzugewinnen, willigt der angehende Ingenieur in Walters Vorhaben ein. Als Kopf einer eingeschworenen Einbrecherbande heckt er den Plan zur Wiedergewinnung des "Schatzes von Guadelupe" aus und macht sich dabei die Aufregung des WM-Endspiels von 2010 mit spanischer Beteiligung zunutze. Der spanische Thriller-Spezialist Jaume Balagueró inszenierte die 15-Millionen-Euro-Produktion "Countdown in Madrid" von 2021 als etwas überladene Variation seiner Vorbilder im Bankraub-Genre.

Während das Volk nebenan beim Public Viewing eifert, machen sich Thom und Co. daran, den mit raffinierten Codes geschützten Tresorraum zu knacken. Dass der Raum durch ein besonderes Konstrukt bei Diebstahlsgefahr überflutet wird, stellt neben dem feindlichen Sicherheitsdienst eine besondere Herausforderung dar. Gemeinsam mit der gelernten Trickbetrügerin Lorraine (Àstrid Bergès-Frisbey, spielte eine Meerjungfrau im vierten Teil der "Pirates of the Carribean"-Saga) gelingt es Thom gerade noch rechtzeitig, den Fluten zu entkommen und sich unter das siegestrunkene Fußballvolk zu mischen, das in Madrid gerade den 1:0-Erfolg über die Niederlande feiert.