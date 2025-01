"The Biggest Loser": Alle Infos zur neuen Staffel bei Sat.1

In den 14 neuen Folgen kämpfen die Teilnehmer diesmal allein statt im Team. Dabei stehen nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ein hoher Geldgewinn auf dem Spiel.

Das ist genau das Programm, um zu Jahresbeginn an das schlechte Gewissen nach dem großen Futter-Marathon der Festtage zu appellieren: SAT.1 startet am Vorabend eine neue "The Biggest Loser"-Staffel. Diesmal stellen sich 14 Kandidatinnen und Kandidaten dem Kampf gegen den inneren Schweinehund. Es geht ums Abnehmen, aber vor allem ums gesünder Werden. Denn die zum Abspecken versammelte Truppe bringt insgesamt annähernd zwei Tonnen Ausgangsgewicht auf die Waage. Die Pfunde müssen schnell purzeln. Nur so kann ein neues, selbstbestimmtes Leben beginnen.