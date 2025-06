"Am Puls mit Christian Sievers – Wie retten wir unsere Städte?": Infos zur ZDF-Reportage

Wenn der kleine Buchladen um die Ecke für immer schließt und die alteingesessene Bäckerei das letzte Brot backt; wenn auch Geschäfte in bester Lage plötzlich leer stehen und lediglich Ramschläden, Imbisse und Nagelstudios übrigbleiben: In vielen deutschen Innenstädten ist diese Entwicklung seit Jahren Realität.

Was tun gegen Leerstand und zubetonierte Flächen in unseren Städten? "heute-journal"-Moderator Christian Sievers kritisiert die Verödung der Zentren – und zeigt am Beispiel Spaniens auf, wie es anders gehen kann.

Es herrscht, so eine gängige Kritik, Leerstand in verwaisten Zentren, umgeben von grauem Beton, überdimensionierten Straßen und Massen an Autos. Klar ist: Der Zustand der hiesigen Städte ruft mehr und mehr Kritiker auf den Plan – auch solche, die es besser machen wollen. Aber was zeichnet eine lebenswerte Stadt überhaupt aus? Wie plant man urbane Umgebungen für Menschen statt für Fahrzeuge? Weitreichende Fragen, auf die "heute-journal"-Hauptmoderator Christian Sievers in seiner "Am Puls"-Folge "Wie retten wir unsere Städte?" nach Antworten sucht.