"Barbara Salesch und der "größte Prozess ihres Lebens"

Robe an den Nagel gehängt – und dann doch wieder angezogen: Barbara Salesch, die beliebte Richterin mit den markanten roten Haaren, verschwand 2012 für ein ganzes Jahrzehnt aus dem Rampenlicht. Vor drei Jahren dann das Comeback im RTL-Format "Barbara Salesch – Das Strafgericht", wo die heute 75-Jährige seither wieder vor laufenden Kameras ihre Urteile spricht. Aber was bewegte sie damals eigentlich zum Ausstieg? Und warum dann die Rückkehr? Barbara Salesch sprach im Interview mit der Agentur teleschau über ihr plötzliches Aus, das Leben danach und den Weg zurück.

"Nach über zwölf Jahren und fast zweieinhalbtausend Sendungen hatte es mir gereicht. Irgendwann wiederholt sich alles. Und wenn sich bei mir zu viel wiederholt, werde ich unfroh", sagt Salesch offen. Der Schlussstrich war kein leiser: "Also habe ich mir in Petershagen einen Hof gekauft, mit Ateliers, Werkstätten, Galerie, und den saniert, mein Kunststudium fortgesetzt und insgesamt ein gemütlicheres Leben angefangen. Da war ich ja schon Anfang 60. Hab zwei neue Knie bekommen und einen Hund." Der Medienrummel war passé. Eine Rückkehr vor die Kamera? Eigentlich ausgeschlossen. Doch dann kam alles anders.

"Es ist wie früher, nur viel frischer"

"Meine alte Produktionsgesellschaft hat angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Meine erste Antwort war ein glasklares 'Nein'. Das war so laut, dass sie das auch ohne Telefon in Köln gehört haben dürften." Der Grund für die Ablehnung lag für die Juristin klar auf der Hand: "Ich wusste ja, was mich erwartet: Wenn man sich auf eine tägliche Sendung einlässt und sich dann noch wie ich grundsätzlich in die Drehbücher einmischt, kommt man aus der Arbeit nicht mehr raus."