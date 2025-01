"Die Quatsch Comedy Show": Alle Infos zur ProSieben-Comedy-Sendung

In der neuen Staffel begrüßen die beiden Gastgeber wieder die erfolgreichsten Stand-up-Unterhalter deutscher Zunge, darunter viele neue Gesichter und einige Veteranen. So ist zum Auftakt unter anderem Bülent Ceylan zu Gast. Aber auch Maria Clara Groppler und Hennes Bender werden das Publikum mit witzigen Aktionen, scharfsinnigen Alltagsbeobachtungen, Parodien und Musik-Einlagen überraschen. In weiteren Folgen darf man sich auf Gäste wie Mirja Boes, Chris Tall, Atze Schröder, Lisa Feller, Florentine Osche und Benni Stark freuen.