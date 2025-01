"Tiefe Wasser": Kritik zum Erotikthriller mit Ben Affleck und Ana de Armas

In "Tiefe Wasser" verstricken sich Ben Affleck und Ana de Armas in eine toxische Liebesbeziehung. Der Erotikthriller, basierend auf Patricia Highsmiths Roman, zeigt die gefährlichen Spiele der offenen Ehe.

Sie eine Nymphomanin und er – ein Mörder? Von Romantik fehlt in der Beziehung von Victor Van Allen (Ben Affleck) und seiner Frau Melinda (Ana de Armas) schon lange jede Spur. Um eine Scheidung zu verhindern und ihr Liebesleben wieder aufzufrischen, wagen die beiden deshalb ein verhängnisvolles Experiment und lassen sich auf eine offene Ehe ein – mit Freiheiten, die vor allem Melinda voll ausreizt. Als jedoch einer von Melindas Liebhabern tot aufgefunden wird, gerät Victor unter Verdacht, seinen Nebenbuhler ermordet zu haben. Zunehmend verstrickt er sich in Widersprüche, was Melinda an der Unschuld ihres Mannes zweifeln lässt.