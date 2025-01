Keller Fornes: US-Serienstar stirbt mit 32 Jahren

Zuletzt spielte er eine der Hauptrollen in der Serie "County Rescue", die sich um Rettungssanitäter in der Ausbildung dreht: Schauspieler Keller Fornes ist tot, er wurde 32 Jahre alt. Wie "Entertainment Weekly" berichtet, starb der gebürtige Texaner bereits am 19. Dezember in seiner Heimat, eine Todesursache wurde nicht bekannt.