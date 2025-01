Wrestling-Legende Hulk Hogan ausgebuht

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Seit seiner Blütezeit in den frühen 80er-Jahren ist Hulk Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terry Bollea heißt, in der WWE-Gemeinde zu einer Persona non grata geworden. Der Ärger begann, als ein Video aus dem Jahr 2007 augetaucht war, in dem er eine rassistische Beleidigung verwendete. Die WWE strich ihn 2015 aufgrund dieses Vorfalls aus der Hall of Fame, nahm ihn aber 2018 wieder auf. Doch auch dass er inzwischen ein entschiedener Befürworter des designierten Präsidenten Donald Trump ist, nehmen ihm viele Fans übel.