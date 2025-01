Carsten Maschmeyer schaltet sich in Karenztag-Debatte ein: "Krank sein darf niemals bestraft werden!"

Sollen Beschäftigte in Deutschland am ersten Krankheitstag künftig keinen Lohn mehr beziehen? Mit seinem Vorstoß zur Wiedereinführung des Karenztages hat Allianz-Chef Oliver Bäte eine breite Debatte angestoßen. Zustimmung für den Vorschlag gab es in Teilen von Wirtschaft, Politik und Forschung. Scharfe Kritik kam vor allem aus den Gewerkschaften. Aber längst nicht nur.