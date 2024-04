Umfrage-Ergebnis: Caren Miosga beliebteste Talkerin - Markus Lanz "besserwisserisch"

Die Talkshows der ARD und des ZDF liefern aktuelle Debatten zu relevanten Themen. Doch welche der fünf Polit-Talks, Markus Lanz", "Maybrit Illner", "Maischberger", "Caren Miosga" und "Hart aber fair", kommt am besten beim Publikum an und wie werden die Moderatorinnen und Moderatoren wahrgenommen? Eine Umfrage liefert nun Ergebnisse.

5 erstaunliche Fakten über Caren Miosga: "Ich könnte dir mal zeigen, was nur ich kann und was sonst keiner kann"

Wenn halten die Zuschauer für kompetent?

Klamroth liegt auch in vielen abgefragten Einzelaspekten an letzter Stelle im Umfrage-Ranking. In der Kategorie Kompetenz etwa kommt der Nachfolger von Frank Plasberg auf einen Wert von 51 Prozent. Die anderen Talker landen im Bereich von 77 bis 88 Prozent – wiederum mit der ehemaligen "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga an der Spitzenposition. Auch in Sachen Sympathie und Durchsetzungsfähigkeit hat der jüngste der öffentlich-rechtlichen Polit-Talk-Gastgeber das Nachsehen.