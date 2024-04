Schwächeanfall in RTL-Livesendung: Angela Finger-Erben unterbricht wegen Notarzteinsatz

Für einen großen Schrecken bei den RTL-Mitarbeitern und bei den Zuschauern sorgte ein Vorfall im RTL-Morgenmagazin "Punkt 6". Ein Kameramann kippte in der Live-Sendung plötzlich um. Moderatorin Angela Finger-Erben war sichtlich schockiert. Nun hat RTL erklärt, was sich zugetragen hat.

Plötzlich lautes Gepolter

So mancher "Punkt 6"-Zuschauer dürfte am Dienstagmorgen vor dem TV-Gerät erschrocken sein: Gerade wollten die Moderatoren des RTL-Frühmagazins einen Bericht über ein Berliner Seniorenheim ankündigen, da war im Hintergrund plötzlich lautes Gepolter zu hören. Angela Finger-Erben, die die Sendung gemeinsam mit ihrem Kollegen Daniel Fischer präsentiert, blickte entsetzt hinter die Kamera, schlug die Hände vor den Mund und rief: "Oh, sch....!"