"Kampf der Realitystars": Wer ist rausgeflogen? Welcher Promi ist noch dabei?

Der "Kampf der Realitystars" ist bei RTLZWEI in die fünfte Runde gegangen. 23 krawallfreudige Promis sind zusammen in eine Villa an einem thailändischen Traumstrand gezogen. Die Kameraüberwachung, die zusammengewürfelte WG, die Spielchen und die Egos der Bewohner sorgen für Sprengstoff. Welcher Promi ist noch in der Show und wer musste "Kampf der Realitystars" verlassen? Hier gibt es die Übersicht.