"Make Love, Fake Love"-Kandidat verstört: "Schäme mich, ein Mann zu sein"

Eigentlich geben sie sich die meiste Zeit einigermaßen manierlich, liegen auf Liegen, sporteln ein bisschen in der Gegend herum und klopfen Sprüche. Kurz vor Antonias finaler Entscheidung für ihren künftigen Traummann nimmt bei "Make Love, Fake Love" jedoch unflätiges Verhalten überhand. Auslöser für die übergriffigen Äußerungen sind eigentlich die Spielregeln des Dating-Formats: Diese besagen, "dass jeder hier die gleiche Chance bekommt", so die schöne, aber zunehmend verunsicherte Single-Lady.

"Was ist los, Alter, wollt ihr mich hier alle verar...en? Ihr werdet euch schämen, wenn ihr das im Fernsehen seht", gibt sie den Herren in versammelter Runde Saures. Ziel des Rüffels ist vor allem einer: Xander, Antonias Favorit der ersten Stunde. Vor Eifersucht schäumend ("Das f...t mich ab"), als Antonia nach einer heißen Dusche mit ihm ("Hat mich geil gemacht") die Nacht mit Zweit-Favorit Laurence verbringt, überträgt er die künstliche Situation auf das "reale" Leben: "Da würde ich ihre beste Freundin vor ihr b...en."

Nebenan verfolgen die "Vergebenen" das Geschehen auf großem Bildschirm und sind entsetzt. Xanders Freundin Lisa hat längst die Trennung angekündigt: "Ich erkenne ihn nicht wieder." Dominik spricht in Anlehnung an Antonias toxischem "Bauer sucht Frau"-Ex von einem "Patrick-Moment", und Kim sieht "alte Muster".

Fernab aller Küchenpsychologie ist ein Kandidat jedoch ehrlich betroffen: Leise weint Joni, unsichtbar begleitet von seiner erschütterten Freundin Maria in der Vergebenen-Villa, in seinen Talisman, ein Lebkuchenherz. "Manchmal schäme ich mich, ein Mann zu sein", gesteht er im Gespräch mit Antonia, als er ihr Xanders Fehlzündung überbringt. "Der Druck wird größer", klagt Joni, der seine Integrität behalten will: "Ich will hier drinnen nicht mein Gesicht verlieren."

Schweizer Hans ist es schon mal nicht – den wählt Antonia beim Showdown raus ("Hat mir keine Aufmerksamkeit geschenkt"). Marcel und Nico sind es vermutlich auch nicht – trotz inniger Empfehlung von Antonias bester Freundin Loreen, die auf Stippvisite in der Villa weilt, um die Kandidaten noch mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Was sie nicht gehört hat: Wie Marcel in Deutschland schon die nächste "Chaya" klarmachen will und sich mit Nico beim Beobachten des sensiblen Gesprächs zwischen Antonia und Joni plastisch ausmalt, was er viel eher mit Antonia machen würde.