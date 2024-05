"Der Wien-Krimi: Tod im Kaffeehaus": TV-Kritik zum neuen ARD-Krimi mit Philipp Hochmair

Es gibt viele Dinge, mit denen man Österreichs Hauptstadt Wien verbindet. Dem Prater etwa, der Sachertorte, dem Wiener Schnitzel – und der berühmten Kaffeehauskultur. Doch nicht nur zu Sachertorte und Kleinem Braunen sagt man den Wienern ein besonderes Verhältnis nach, sondern auch zum Tod. Der bisweilen morbide Humor sowie zahlreiche Lieder über das Sterben zeugen unter anderem davon. "Der Tod, das muss ein Wiener sein", sang so auch der große Kabarettist, Dichter und Sänger Georg Kreisler. In "Tod im Kaffeehaus", dem zehnten Film der Reihe "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" kommen nun also zwei Wiener Lieblingsthemen zusammen.

"Jede Folge ist ein ganz neues Abenteuer"

Vor ziemlich genau sechs Jahren, am 5. Mai 2008, lief der erste "Blind ermittelt"-Fall in der "Donnerstags-Krimi"-Reihe im Ersten. Den Zusatz "Der Wien-Krimi" trägt die ORF-Reihe nur in Deutschland, so passt sie wohl besser zu den vielen anderen Ablegern, die an unterschiedlichsten attraktiven Orten in Europa spielen: "Der Irland-Krimi", "Der Amsterdam-Krimi" und wie sie alle heißen. Die österreichischen Spürnasen liegen mit durchschnittlich weit über fünf Millionen Zuschauern pro Film stabil oben in der Publikumsgunst. Auch wenn sie die Skurrilität der frühen Folgen, die die Reihe von anderen deutlich abhob, längst hinter sich gelassen haben und mittlerweile eher herkömmlich ermitteln.