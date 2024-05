"Wunschtraum Viertagewoche?": TV-Kritik zur 3sat-Reportage

Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert und leider unter Krankheiten wie Burn-out. In einer komplizierter werdenden Welt werden die Herausforderungen immer größer. Kann unter diesen Umständen etwa die bereits vielfach erprobte Vier-Tage-Woche zu einer neuen Work-Life-Balance verhelfen? Der Mangel an Fachkräften, der inzwischen dramatische Ausmaße annimmt, scheint dieser Lösung zu widersprechen, und zudem droht auch noch ein immer größer werdendes Rentenloch. Die 3sat-Reihe "WissenHoch2" nimmt sich nun des vieldiskutierten Themas an. Sie fragt in der Wissensdoku "Wunschtraum Viertagewoche?" und in der sich anschließenden Diskussion mit Gert Scobel, ob die verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich nicht letztlich ein Wunschtraum bleibt.