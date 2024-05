Altersunterschied der Schauspieler zu groß? Martin Freeman stellt sich gegen Kritiker

In Deutschland läuft "Miller's Girl" seit Mitte März in den Kinos – ist aber trotz der beiden bekannten Hauptdarsteller Jenna Ortega (21, "Wednesday") und Martin Freeman (52, "Sherlock", "Der kleine Hobbit") bislang kein Kassenschlager. In den USA und Großbritannien ist der Erotik-Thriller von Regisseurin und Drehbuchautorin Jade Halley Bartlett bereits bei Netflix verfügbar und sorgt dort für Aufregung: Zahlreiche User kritisieren in den sozialen Medien den großen Altersunterschied zwischen den beiden Hauptdarstellern.

Ein Nutzer äußerte sein Unbehagen über das gezeigte problematische Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis: "Der neue Film mit Jenna Ortega/Martin Freeman ist so widerlich. So, so, so, so widerlich." Eine weiterer User schrieb: "Ich habe das Gefühl, seit Jenna Ortega 18 geworden ist, wird sie für so unangemessene Rollen gecastet. Sie sieht so viel jünger aus." In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times" verteidigte Freeman jedoch die Thematik des Films und widersprach den Kritikern. Er betonte, dass "Miller's Girl" eine erwachsene und nuancierte Erzählung sei und keineswegs die Beziehung der Protagonisten glorifiziere.