"Helene Fischer – Ein Abend im Rausch": TV-Kritik zur SAT.1-Doku über die Schlagersängerin

Vor Kurzem beendete Helene Fischer ihre Tournee "Rausch live" in Frankfurt. Schon damals flossen auf der Bühne Tränen. Bei "Ein Abend im Rausch" (2021) wird es noch intimer: Die Show begleitet die Schlagerqueen bei einem Auftritt – und persönlichen Bekenntnissen.

Die erste Schwangerschaft und ein neues Album, offene Bekenntnisse und tränenreiche Auftritte: 2021 war ein äußerst bewegtes Jahr für Schlagerstar Helene Fischer. Nachdem sie sich in den Jahren zuvor weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, sorgte Fischer 2021 wieder für Schlagzeilen – sowohl musikalisch als auch privat ... Als Ersatz für "Die Helene Fischer Show", die das ZDF coronabedingt abgesagt hatte, zeigte SAT.1 damals "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch". Nun wiederholt der Sender die Musikshow zu später Stunde.

Mit 71 Konzerten und 750.000 verkauften Tickets begeisterte die Schlagerqueen ihre Fans mit "Rausch – die Arena Tour" bis ins Jahr 2023. Ihr Album "Rausch" sorgt seit der Veröffentlichung im Oktober 2021 für viel Gesprächsstoff – und ist auch Thema der Sendung: In der intimen Atmosphäre eines Theaters präsentiert Fischer ihre damals neue Musik mit einer Live-Band. Außerdem gibt die Sängerin im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen private Einblicke in ihr Leben. Produziert wurde das einmalige TV-Event von keinem Geringeren als TV-Legende Stefan Raab.

"Noch nie so klar": Das steckt hinter Helene Fischers Album "Rausch"

In einem Instagram-Post erklärte sie zur Namensgebung ihres Werkes: "Ich war noch nie so klar und aufgeräumt wie zum jetzigen Zeitpunkt. Das klingt in Verbindung mit 'Rausch' vielleicht paradox, doch ich hatte manchmal das Gefühl, um mich herum wütet ein Orkan, mein aufgewühlter Kopf gab keine Ruhe."