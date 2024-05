"Werde dieses Jahr 60": Frank Buschmann hört als NFL-Kommentator auf

Seit Jahren war er eine der Stimmen in der NFL-Berichterstattung – zuerst bei ProSieben, zuletzt bei RTL: Frank Buschmann wird in der kommenden Saison keine Footballspiele der amerikanischen Profiliga mehr kommentieren.

"Buschi" setzt Prioritäten: Frank Buschmann wird seinen Vertrag als Kommentator für die Football-Sendungen bei RTL nicht verlängern. Diese Entscheidung teilte der 59-Jährige am Dienstag mit, erklärte jedoch, dass sein Engagement bei anderen Unterhaltungsformaten des Senders unverändert bleibt.

"Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel nachgedacht und mich entschlossen, meinen Vertrag bei RTL NFL nicht zu verlängern", erklärte Buschmann. Sein bevorstehender Geburtstag scheint dabei einen Wendepunkt für den erfahrenen Kommentator zu markieren: "Es war von Anfang an klar, dass ich von Jahr zu Jahr schauen und entscheiden möchte", sagte Buschmann. "Ich werde dieses Jahr 60 und befinde mich in einer Phase meiner beruflichen Karriere, wo ich mich auf einige Leuchttürme konzentrieren möchte, die auch zu meinen persönlichen Prioritäten passen. Das Motto dabei lautet: 'Weniger ist mehr.'"