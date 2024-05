"Praxis mit Meerblick – Geheimnisse": TV-Kritik zum neuen Film mit Tanja Wedhorn

Die Rügen-Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) hat erst vor wenigen Tagen ihr Kind verloren – und geht schon wieder in die Praxis. Ob das gut gehen kann?

Nur zwei Tage sind seit der Fehlgeburt vergangen. Doch auch nach diesem neuen Schicksalsschlag entlässt Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) zu Beginn von "Praxis mit Meerblick: Geheimnisse" (Regie: Franziska Hörisch, Buch: Marcus Hertneck) sich abermals vorzeitig selbst: "Ich muss hier raus! Ich dreh durch", erklärt sie. Gegenüber ihrem Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt), der überraschend vor dem Lift erscheint, ist sie ebenfalls deutlich: "Ich will kein Mitleid!"

Anstatt sich angemessen zu erholen, zieht es die Ärztin ohne Doktortitel sogleich zurück in ihre Gemeinschaftspraxis. Dort erwartet sie auch gleich ein ungewöhnlicher Fall: Saskia Menke (Dana Golombek) ist ohne Vorwarnung in Ohnmacht gefallen. Bei der Untersuchung deutet jedoch nichts auf ein gesundheitliches Leiden hin. Nora entlässt die Patientin. Doch wenig später bricht sie erneut zusammen und kommt mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in eine Klinik. Nora beginnt zu zweifeln: Hat sie bei der Untersuchung womöglich etwas übersehen?