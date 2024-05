Bei "Illner": DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi stellt klar: "Die wirtschaftliche Lage liegt nicht an der Faulheit"

Gabor Steingart ist Journalist und meint am Donnerstag als Gast des ZDF-Talks "Maybrit Illner": "Der Bundeskanzler hat einen Realitätsverlust erlitten." Er vergleicht die Politik von Scholz mit der "Politik der ruhigen Hand" von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). "Deutschland ist in einem Abstieg – auch, weil andere Gas geben", ist Steingart sicher. Der Finanz- und der Wirtschaftsminister hätten das erkannt.

Kurzarbeitergeld, Bürgergeld, Vier-Tage-Woche: Man könnte den Eindruck bekommen, dass die Menschen im Land "eine Ansammlung von Schluffen" seien, so die Moderatorin Illner. Sie will deshalb von den Gästen wissen, warum die Politik den Bürgern das Gefühl geben will, dass sie an der wirtschaftlichen Lage des Landes schuld seien.