"Doctor Strange in the Multiverse of Madness": Kritik zum Fantasy-Film mit Benedict Cumberbatch

Fantasievoll und spektakulär wird es mit dem zweiten Teil der Dr. Strange-Reihe. Benedict Cumberbatch hat es mit einem "mysteriösen neuen Gegner" zu tun. Das Fantasy-Abenteuer zeigt RTL erstmals im Free-TV.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Fantasy • 05.05.2024 • 20:15 Uhr

Direkte Verbindung zu "WandaVision" und "Spider-Man Ein "spektakuläres Marvel Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft", bei dem Doctor Strange "die verblüffenden und gefährlichen alternativen Realitäten des Multiversums durchquert": So vollmundig wurde "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Buch: Michael Waldron, Stan Lee, Steve Ditko) vor dem Kinostart im Mai 2022 angekündigt.

Inhaltlich besteht eine direkte Verbindung zu "WandaVision" und "Spider-Man: No Way Home": Neben Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) treten unter anderem auch Benedict Wong (Wong), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Chiwetel Ejiofor (Mordo) und Rachel McAdams (Christine Palmer) wieder in ihren bekannten Rollen auf. Und: Patrick Stewart ist als Professor X dabei, der Chef der "X-Men". Marvel-Zauberer Dr. Stephen Strange stellt sich außerdem einem "mysteriösen neuen Gegner". In gewisser Weise, Multiversum und so, bekommt er es wohl aber auch mit sich selbst zu tun. Nun zeigt RTL das Fantasy-Spektakel erstmals im Free-TV – und das zur besten Sendezeit.

Die außergewöhnliche Gabe Die Handlung basiert auf Dr. Stranges Begegnung mit einem Mädchen, das er aus seinen Albträumen kennt. America Chavez (gespielt von Xochitl Gomez) offenbart ihre außergewöhnliche Gabe, in Momenten extremer Angst zwischen den Universen zu springen. Ein ehemaliges Mitglied der Avengers will genau diese Macht an sich reißen. Kann der Superheld die bekannte Realität unter diesen Umständen wiederherstellen?

Sam Raimi, der für den Regisseur von "Doctor Strange" (2016), Scott Derrickson, nach dessen Ausscheiden aufgrund kreativer Differenzen für Teil zwei einsprang, scheint die ideale Besetzung für den Regiestuhl zu sein. Raimi hat mit seinen wegweisenden "Spider-Man"-Filmen nicht nur die Ära des modernen Superheldenkinos maßgeblich geprägt, er ist auch für seine visuell einzigartigen und kreativen Horrorwerke wie die berühmte "Evil Dead"-Trilogie bekannt.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" – So. 05.05. – RTL: 20.15 Uhr