"ZDF-Fernsehgarten": Kritik zum Start der neuen Saison mit Andrea Kiewel

Der Sommer steht vor der Tür und Kiwi kommt raus - Andrea 'Kiwi' Kiewel lädt zu einer neuen Saison "ZDF-Fernsehgarten" ein. Wie gewohnt gibt es gute Laune, viel Musik und ein buntes Programm.

"ZDF-Fernsehgarten" Show • 05.05.2024 • 12:00 Uhr

Das Motto "Happy Garten!" Alles neu macht der Mai? Nicht ganz. Zwar beginnt am 5. Mai um Punkt zwölf wieder die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison mit 20 neuen Ausgaben, doch die Sendungen kommen mit allen bekannten und beliebten Zutaten daher. Neben einem abwechslungsreichen Programm aus "Musik, Artistik, Service, Comedy und spektakulären Aktionen", wie der Sender verspricht, ist natürlich auch Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel, die sich wie immer live vom Mainzer Lerchenberg in die Wohnzimmer der Nation schaltet, ein wesentlicher Bestandteil des seit vielen Jahren erfolgreichen Show-Konzepts.

Keine(r) führte so oft durch die 1986 erstmals auf Sendung gegangene Show wie sie. Nach Ilona Christen und Ramona Leiß übernahm die Ostberlinerin 2000 das Mikro. Seither ist sie, mit einer kurzen Unterbrechung wegen Schleichwerbungsvorwürfen gegen sie, das Gesicht des "ZDF-Fernsehgartens", den sie stets mit überbordender Energie und bester Laune präsentiert. So ganz gewiss auch in der Auftaktsendung der neuen Staffel, die passenderweise das Motto "Happy Garten!" zum Thema hat.

So geht es im "ZDF-Fernsehgarten" weiter Weitere angekündigte Themen der neuen Saison sind unter anderen "'Mama' Mia" zum Muttertag am 12. Mai, "Schlagerparty" und "Flohmarkt". Während der Fußball-EM im Juni wird natürlich auch die Sendung ganz im Zeichen des Turniers stehen. Eins ist also sicher: Langweilig wird es auch diesen Sommer nicht. Zumal es ja auch immer wieder einmal zu kleineren und größeren Skandalen im "Fernsehgarten" kommt, die für Aufregung und Schlagzeilen sorgen. So wie im letzten Jahr, als Mitglieder der Satire-Partei "Die Partei" bei der Oktoberfest-Ausgabe mehrere Unterbrechungen verursachten. Ob Aktionen wie diese allerdings Gründe für die zuletzt gesunkene Einschaltquote sind, sei einmal dahingestellt. 2023 jedenfalls schalteten im Schnitt 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, im Jahr davor kam die Sendung noch auf 1,95 Millionen.

"Duell der Gartenprofis" Im Anschluss an den "ZDF-Fernsehgarten" um 14.10 Uhr sollten Garten-Fans gleich dranbleiben, denn dann lädt Eva Brenner in der zweiten Folge der achten Staffel wieder zum "Duell der Gartenprofis" ein. Dabei treten zwei Landschaftsgärtner an, um den Garten einer Familie neu zu gestalten. Sieger ist, wer mit seinem Konzept besser überzeugen kann. Wer dann noch nicht genug hat von Wettkampf und Neugestaltung: Um 14.55 Uhr startet, ebenfalls im ZDF, die zweite Staffel von "Mein fabelhaftes Ferienhaus" mit Moderatorin Emell Gök Che und ihrem Handwerkerteam.

"ZDF-Fernsehgarten" – So. 05.05. – ZDF: 12.00 Uhr