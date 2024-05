Günther Jauch verkündet nächsten Spieler des deutschen EM-Kaders mit Quizfrage

Das DFB-Team zeigt sich kreativ. Häppchenweise wird der deutsche EM-Kader bekannt gegeben. Nun hatte Günther Jauch die Ehre, den nächsten Spieler zu enthüllen. Der Moderator von "Wer wird Millionär?" verkündete den Namen in Form einer Quizfrage.

Hawaii-Hemd statt Anzug

"Nun folgt die 500-Euro-Frage", sagt Günther Jauch in eine Kamera. Den Satz haben Fans von "Wer wird Millionär?" sicher schon einige Male gehört, aber das Setting ist diesmal ein anderes. Der 67-Jährige sitzt nicht in seinem berühmten TV-Studio, sondern steht in einem Raum, der nach einer Küche aussieht. Statt eines Anzugs trägt er ein Hawaii-Hemd.