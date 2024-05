Uschi Glas schockiert: KI macht mit ihrem Gesicht Werbung für angebliches Wundermittel

Verstörende Entdeckung für Uschi Glas: Die Schauspiellegende wurde auf ein Facebook-Video aufmerksam, in dem ein angebliches Heilmittel für Arthrose beworben wird. Soweit klingt das nicht besonders ungewöhnlich. Wäre da nicht dieses Detail: Die Fürsprecherin für das Mittel ist Uschi Glas selbst – dabei hat die 80-Jährige nie an einem solchen Werbedreh teilgenommen.

Am 2. März beging Uschi Glas ihren 80. Geburtstag. Nicht mehr mit ihr feiern konnte ihr langjähriger Wegbegleiter und Freund Elmar Wepper. Im BR-Talk "Ringlstetter" sprach sie über Weppers plötzlichen Tod und erinnerte sich an ihre ersten Erfahrungen im Schauspielbusiness zurück.

Glas selbst hatte keine Ahnung von dem Video. Erst durch einen Fan, der sie auf das angebliche Heilmittel ansprach, wurde sie darauf aufmerksam. Dabei, so betonte die Schauspielerin gegenüber "Bild", habe sie gar keine gesundheitlichen Probleme, wie ihr falsches Double in dem Video behauptet. "Ich bin gesund", versicherte sie der Zeitung. Auch der Arzt, den die falsche Uschi Glas in dem Video empfiehlt, sei ihr völlig unbekannt.