"Emilie Schindler – Die vergessene Heldin": Kritik zur Doku bei ARTE

Emilie Schindler – Die vergessene Heldin Doku • 20.05.2024 • 23:00 Uhr

Die Geschichte einer beachtlichen Frau Seit Steven Spielbergs Oscar-prämiertem Spielfilm "Schindlers Liste" kennt jeder Oskar Schindler als den Mann, der in seinen Emaille- und Munitionsfabriken in Polen und Mähren über 1.000 Juden vor dem Holocaust rettete, indem er sie als kriegswichtige Arbeiter und Arbeiterinnen aufnahm. Doch kaum jemand kennt seine Frau Emilie, die an dieser Rettung maßgeblich beteiligt war. Die Doku "Emilie Schindler – Die vergessene Heldin" (BR / ARTE) erinnert an sie mithilfe von Verwandten, Zeitzeugen und Historikern. Porträtaufnahmen und kurze Filmausschnitte ergeben das Porträt einer Frau, die "vielleicht viel menschlicher war als er", wie Freunde sagen.

Im Spielfilm kommt sie, wie sie in einer früheren Aufnahme selbst erwähnt, nur in drei Szenen vor, "als die betrogene und gedemütigte Ehefrau". Jahrzehntelang wurde ihr die eigene Geschichte aus der Hand genommen, auch zu ihren Lebzeiten lebte sie im Schatten ihres Mannes. Als Schindler sie nach dem Krieg in Argentinien zurückließ und nach Deutschland ging, lebte sie zurückgezogen und völlig vergessen in einem einsamen Dorf unweit von Buenos Aires.

Eine würdige Doku Sie sei "eine Heldin, an die wir uns erinnern sollten". Dieser Aufforderung kommt nun die Doku von Annette Baumeister eindrucksvoll nach. Allerdings wurde die 2001 verstorbene Emilie Schindler bereits 1994 als Gerechte unter den Völkern in Yad Vashem sowie als Ehrenbürgerin von Argentinien geehrt. Im Winter 1945 hatte sie noch einmal 100 fast erfrorene Häftlinge aus einem Zug gerettet, der nahe ihrer Fabrik in Mähren (heute Tschechien) stand. In Abwesenheit ihrers Mannes bewahrte sie "ihre" Juden vor dem Hungertod, indem sie ihnen unter schwersten Bedingungen Lebensmittel verschaffte.

