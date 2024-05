Von Katzenfutter-Schachteln zum Traumhaus: Utes "Perfektes Dinner"

Kino-Highlights

Kino-Neustarts: "The End We Start From", "Golda – Israels Eiserne Lady" und "May December"

Am 30. Mai starten drei neue Filme in den Kinos: "May December" mit Natalie Portman und Julianne Moore, der Katastrophenfilm "The End We Start From" und das Politdrama "Golda – Israels Eiserne Lady" mit Helen Mirren. Ein Überblick über die spannenden Kino-Neustarts.

MEHR